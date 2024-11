Roma, Ghisolfi a Dazn: "Bisogna essere squadra, il mister ha chiesto compattezza e di aiutarsi"

vedi letture

Nel prepartita di Napoli-Roma, ha parlato ai microfoni di Dazn il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi.

Sull'atteggiamento

"Per fare risultato oggi a Napoli servirà mentalità e determinazione. Il mister Ranieri ha chiesto una squadra compatta e di aiutarsi. Bisogna essere squadra".

Caratteristica della Roma che ancora non si è vista

"Abbiamo cercato di costruire una squadra giovane, dinamica e con una mentalità vincente. Per ora non siamo riusciti a centrare gli obiettivi, quindi quello che deve cambiare è la prestazione sul campo. Avevamo costruito una squadra per De Rossi, adesso è arrivato Ranieri e riuscirà sicuramente a darci equilibrio. Sono sicuro che con Ranieri siamo sulla strada giusta".