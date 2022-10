Roma, l'ex dirigente: "Questo Napoli è la sublimazione del calcio spallettiano"

"Lui è il leader? Sì, lo è ma solo insieme alla squadra insieme però ai calciatori, protagonisti in campo".

© foto di Federico De Luca

Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma ed ex difensore, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': "Questo Napoli è, assolutamente, sublimazione del calcio "spallettiano". Del resto quando Luciano si cala nella squadra, la fa esprimere sempre al meglio, propone un calcio brillante.

Lui è il leader? Sì, lo è ma solo insieme alla squadra insieme però ai calciatori, protagonisti in campo. E' evidente che da parte dei calciatori c'è stata l'assoluta disponibilità mostrata all'allenatore, tutti sono dalla parte del tecnico.

L'entusiasmo è pericoloso? Spalletti è abile a gestire queste situazioni, sicuramente caricherà una partita facile come quella con la Cremonese nel modo giusto. Ha poi una rosa con tante alternative e può permettersi il turn over. Certo, le squadre di Luciano soffrono le flessioni ad inizio primavera, e questa è una situazione da attenzionare, anche se il campionato è anomalo con la super sosta per il Mondiale. Ed anzi il Napoli non avendo un numero elevato di calciatori impegnati in Qatar avrà questo altro vantaggio. Sono tante le squadre che possano ambire al titolo, c'è anche la mia Roma, sicuramente, ma insieme ad altre 5-6 almeno, con Napoli, Milan, Inter e Juventus, e occhio anche a Lazio e Atalanta".