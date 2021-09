Roma, Mourinho non replica a Sarri: "Non voglio parlarne, ma abbiamo dominato la Lazio"

José Mourinho, tecnico della Roma, alla vigilia del match di Conference League contro lo Zorya Luhansk è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Se non cambia, e non pensiamo che lo farà, lo Zorya gioca con un rombo chiuso a centrocampo, hanno fisicità e sanno far male in contropiede, hanno intensità. Giocano bene, il risultato col Bodø è falso. Il campo è in buone condizioni, quando ho giocato in Ucraina, sempre a dicembre, ho trovato sempre campi in difficoltà Questo sta bene e la temperatura è perfetta".

Il derby ha lasciato strascichi?

"No, il match è finito, non c'è più nulla da fare. La cosa da fare è vincere domani".

Sarri è tornato sul rigore di Zaniolo.

"Non voglio parlarne. Voglio solo dire che in questa stagione abbiamo giocato sei partite all'Olimpico e quella in cui abbiamo dominato maggiormente è stata con la Lazio. È quella in cui la mia squadra si è sentita più grande e l'avversario più piccolo. Poi ovviamente conta il risultato e lo accettiamo nel modo più professionale possibile: pensando alla prossima gara".