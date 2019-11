Roma, Pastore: "Fischi Manolas? La gente non deve dimenticare le buone cose che ha fatto qui"

Al termine della gara, il centrocampista della Roma, Javier Pastore ha parlato ai microfoni di Soccer Magazine: "Hai parlato con Manolas per i fischi subiti forse ingiustamente? No, non ho parlato con lui, ma sono cose che succedono nel calcio. Adesso sta giocando in un'altra squadra, ma la gente non si deve dimenticare delle cose buone che ha fatto qua. È un grande calciatore e speriamo vada bene.