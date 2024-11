Roma, Ranieri sincero su Dybala: "S'è allenato 20 minuti, perché ha dolore se non ha nulla?"

Nella conferenza stampa odierna verso la sfida del Maradona contro il Napoli, il neo-tecnico della Roma Claudio Ranieri ha parlato diffusamente anche di Paulo Dybala che oggi s'è allenato solo parzialmente in gruppo e resta in dubbio per la sfida alla capolista.

Condizioni di Hummels e Dybala?

"Dybala l'ho visto oggi per i primi 20 minuti. Lasciatemi parlare con lui e con il fisioterapista. Non so quanti allenamenti deve fare prima di stare bene. Hummels si è già allenato qualche giorno fa con me. Mi lascia sereno di poter decidere come voglio".

Pensa che sia un problema mentale quello di Dybala?

"Sicuramente bisogna aiutare il ragazzo. Se tutto evidenzia che non c'è niente bisogna capire perchè c'è il dolore. Io ci ho parlato in questi giorni è propositivo. Io sono quelli che non vuole rischiare dipendere un giocatore. Abbiamo tre partite in sequenza, voglio capire quello che mi può dare".