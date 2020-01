Roma, Rizzitelli furioso per l'arbitraggio pro-Juve: "Perchè non è stato espulso Cuadrado?

Ruggero Rizzitelli, ex attaccante giallorosso, si è espreso in maniera molto forte ai microfoni di Roma Channell per la mancata espulsione di Cuadrado a secondo tempo inoltrato. Tuttojuve.com ha ripreso le sue parole: "Se dici queste cose sembra sembra che ti attacchi a degli alibi. Questo è un regolamento. Perchè Matuidi non deve uscire dal campo e Mancini sì? Perchè questo è un fallo volontario, l'arbitro l'ha visto, l'ha fischiato e non l'ha ammonito? E' un regolamento o no? Anche se fosse stata la prima ammonizione, andava ammonito. Un episodio del genere cambia la stagione alla Lazio, non dimentichiamolo".