Roma, Smalling: "Attaccante più difficile da marcare? Osimhen o Vlahovic"

Chris Smalling, difensore e leader della Roma di Mourinho, ha parlato a Star Casinò Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

Chris Smalling, difensore e leader della Roma di Mourinho, ha parlato a Star Casinò Sport dei principali temi legati ai giallorossi: "Uno dei motivi per cui sono ancora nella Roma è l'affetto dei tifosi e quello dei compagni. I tifosi? Sono davvero speciali. Non ci sono molte altre squadre in Italia con uno stadio sempre tutto esaurito. In ogni partita, indipendentemente che l'avversario sia in cima o in fondo in classifica, lo stadio è sempre pieno ed è incredibile avere un seguito del genere".

Chi è l'attaccante più difficile da marcare in Italia?

"Ce ne sono molti. Direi Vlahovic, ma anche Osimhen. Entrambi hanno forza, tecnica e velocità. Possono restare tranquilli per 89 minuti poi gli basta un occasione per punirti. Avranno sicuramente una grande carriera".