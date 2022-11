Romulo: “Spero che la Juve sorpassi il Napoli e vinca un altro Scudetto”

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, l'ex bianconero Romulo ha parlato così della corsa Scudetto in Serie A

© foto di Federico De Luca

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, l'ex bianconero Romulo ha parlato così della corsa Scudetto in Serie A: "Il Napoli sta facendo un ottimo campionato fino a questo momento, Luciano Spalletti è un ottimo allenatore. Nessuno se lo aspettava, ovviamente mi auguro per il Napoli e per quello che rappresenta per il calcio che possa farcela. Io spero però che la Juve possa sorpassare gli azzurri e vincere un altro Scudetto. Ho avuto la fortuna di lavorare con Allegri. È un ottimo allenatore, è partito male ma ora si è ripreso. La Juve è sempre la Juve, spero che dopo i Mondiali possa tornare più forte".