Ronaldo, che accuse allo United: "Nessuna empatia quando mia figlia era malata"

Cristiano Ronaldo, nel corso dell'intervista concessa al giornalista inglese Piers Morgan, si è sfogato duramente contro il Manchester United tanto a livello sportivo quanto umano. Queste le sue parole in merito: "Sento che qualche persona non mi vuole al Manchester United, non solo quest’anno ma dalla scorsa stagione. Sono diventato la pecora nera e non hanno avuto nessuna empatia nemmeno quando mia figlia era malata".

E ancora: "Come disse Picasso, devi distruggere per ricostruire. E se lo United parte con me, da parte mia non ci sono problemi. Un club di questa taglia dovrebbe essere al top, ma non è il caso dei Red Devils. Non ci sono scuse per questo", le dichiarazioni del campione portoghese in uscita a gennaio.