Rosolino: "Fui molto colpito da una frase di Conte, spiega tutto il senso d'appartenenza"

Massimiliano Rosolino, ex nuotatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Napoli? Sembravamo fossimo una meteora dopo lo scudetto, ma adesso stiamo dimostrando che non è così. Sembrava che la squadra non trovasse pace, ma la classifica dell’anno scorso ha aiutato la società e la squadra. Vorrei godere in silenzio, mi auguro vada tutto bene.

Conte? Ha iniziato a vincere cose pesanti da allenatore, quando venne a Napoli dissi che ebbe molto coraggio e nel post Verona ebbe il senso d’appartenenza dicendo ‘mi dispiace’. Da quel momento in poi è stata un’ascesa avendo un concetto di squadra, senza avere grossi campioni”.