Rossi: “Conte è il più bravo a preparare la gara settimanale, se lo pigli si presume una cosa"

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': “Quando si fa turn over solitamente si tengono quei 3/4 giocatori che rappresentano la spina dorsale della squadra ma non sarei sorpreso se cambiasse tutti. Poi dipende che valore si da alla Coppa. Io gli darei un valore importante in una stagione dove non hai altri obiettivi se non il campionato. Il Napoli ha una rosa importante e domani si avrà la possibilità di capire come stanno quei giocatori che hanno avuto meno spazio.

Conte è il più bravo a preparare la partita settimanalmente. Se una società piglia Conte si presume che voglia vincere. Se aggiungiamo anche i calciatori comprati in campagna trasferimenti questa estate, è normale fare certe domande come quella fatta ieri in conferenza. Molto volte diciamo cose, noi allenatori, che valgono più come messaggi indiretti all’interno dello spogliatoio più che rivolti all’esterno.”