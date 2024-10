Rossi: "Scudetto? Dico Napoli, Juve e Inter. Conte ha una rosa ampia in ogni ruolo"

L'allenatore Delio Rossi, nel corso di un'intervista al Quotidiano di Puglia, ha toccato vari temi riguardanti il calcio italiano. Inevitabile un pensiero sulla lotta per il primato in Serie A, che quest'anno sembra più equilibrata rispetto alle stagioni precedenti: "Per la lotta scudetto, dico Napoli, Juve e Inter. Conte è uno che si fa prendere i giocatori che vuole lui. L’Inter è la più forte, ma non è facile ripetersi".

Rossi poi si è soffermato sulla Nazionale, reduce dal 2-2 contro il Belgio in Nations League e impegnata - sempre nella medesima competizione - domani sera contro Israele: "Ho una grande stima di Spalletti. Non possiamo nemmeno pensare di non andare ai Mondiali per la terza volta".

Chiusura sulla situazione degli allenatori in massima serie: "Vedo tanti giovani sulla scena. Era più facile allenare prima, quando magari guidavi Prima squadra e Primavera, e avevi vicino solo il secondo. Adesso si vive la quotidianità con un largo staff di collaboratori". L'ex allenatore - tra le altre - di Lazio e Fiorentina si sofferma su un paio di nomi: "Conte si porta dietro una rosa molto ampia, per tanti ruoli, c’è anche chi si preoccupa di blindare lo spogliatoio. È bravo chi ha una società brava ed ha accanto gente brava, vedi Inzaghi. Il ruolo ha davvero un’altra dimensione".