Rossi su Ancelotti: "Dimissioni? Sembra facile, ma è un boomerang che ti si può ritorcere contro"

Per parlare del campionato di Serie A è intervenuto a Maracanà, durante il pomeriggio di TMW Radio, il tecnico Delio Rossi. Ecco le sue parole: "E' una squadra di qualità, lo ha dimostrato contro il Liverpool. Ma vedo ora che non è più squadra. Ora c'è la gara a trovare chi è più colpevole. Invece di trovare la soluzione, si cerca il colpevole. Così si rischia di buttare via una stagione, che non giova a nessuno. Se non trovi una soluzione condivisa, ci saranno problemi fino alla fine. Certo è che responsabili sono tutti. La situazione è ancora sanabile. Dimissioni? Il discorso economico è importante, ma io dico che le dimissioni sono un atto di resa. A volte sarebbe facile farlo, ma è un boomerang che ti si può ritorcere contro".