Rossitto: "Il Napoli è già di Conte. Ho un debole per un azzurro"

vedi letture

Fabio Rossitto, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte per commentare la stagione attuale degli azzurri.

“Il Napoli affronterà un mini ciclo di partite interessante e le prime due non sono così facili come sembrerebbe sulla carta. Certo, battere Empoli e Lecce a livello mentale sarebbe importante, continuare ad essere sempre primi ti darebbe una carica e una sicurezza notevoli. Anche per questo sarebbe fondamentale vincere queste due gare.

Conte ha già trasferito una grande mentalità alla squadra, in campo si vede che i calciatori non mollano mai, del resto il credo di Antonio sarà quello di affrontare ogni partita per non perdere l’occasione di salire sempre più su. Il Napoli è spaventoso, e lo è soprattutto a centrocampo: io ho un debole per Anguissa, ma nei cinque calciatori a disposizione c’è tutto: intensità, geometria, forza fisica, qualità. E' il reparto più forte, forse. Con McTominay e gli altri giocatori di quest'anno, potrà fare davvero un grande campionato. Conte si divertirà, ne sono certo”.