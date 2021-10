Rrahmani a DAZN: "Era dura, abbiamo sofferto da big. Sullo schema del Dortmund..."

Nel post-partita della sfida con la Fiorentina, Amir Rrahmani, autore del gol vittoria del Napoli a Firenze, è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Sapevamo che giocare contro la Fiorentina era difficile ed è stato così. Abbiamo sofferto, ma anche in questo si vede che la nostra è una squadra vera. Non abbiamo fatto una partita come facciamo di solito, con tanti passaggi e tante occasioni da gol, anche se dopo il 2-1 potevamo chiudere la partita. Auguri alla Fiorentina che ha fatto una grande partita, perché per tutto il tempo ci hanno fatto pressione alta ed era difficile uscire con la palla".

Sul tuo gol un schema del Borussia Dortmund? "Si il Dortmund ha fatto questo schema sul primo palo, ma io ho visto che la punizione era troppo vicina all'area di rigore e sono andato un po' più dietro. Ho visto che c'era molto spazio e ho fatto gol".

Koulibaly era molto arrabbiato per i cori razzisti, cosa vi siete detti negli spogliatoi? "Abbiamo parlato e non era un buon segno perché il calcio è di tutti. Devono fermare quelli che fanno così, perché non vincono sempre le squadre di casa e la gente non è sempre contenta. Col razzismo non si va da nessuna parte, perché dobbiamo essere tutti uniti".