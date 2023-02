Rrahmani a Sky: "Sappiamo che possiamo segnare in ogni momento, l'importante è non subire gol"

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 con lo Spezia

Osimhen? E' velocissimo, lo marco in allenamento e con lui devi usara un po' il corpo perché se non tocchi la palla in anticipo diventa molto più difficile ".

Amir Rrahmani , difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 con lo Spezia: " Speriamo di continuare così e di finire il campionato nella maniera giusta. Non e' solo la difesa. E' tutta la squadra che lavora. Da Osimhen e gli altri attaccanti iniziamo a difendere. Il nostro percorso nasce dall'anno scorso ".

Marocchi chiede: Ti sei arrabbiato quando non ti ho messo tra i titolari? "Fortunamente non ho visto questo. Ho avuto un brutto infortunio, fortunatamente sono rientrato bene. Il mister ha avuto coraggio a mettermi nella prima partita contro l'Inter perché non avevo giocato nessuna amichevole. Non mi aspettavo di giocare, é stato il coraggio del mister che ha fatto una cosa grande. Nella nostra squadra non ci son titolari, ma è normale che se manca qualcuno possono sostituire gli atlri, è sempre stato così. Le squadre devono avere varie opzioni a disposizione".

Scudetto? Con le partite che vanno avanti facciamo vittorie su vittorie, abbiamo più fiducia e siamo piu' tranquilli anche quando giochiamo. Anche se oggi abbiamo giocato più lento perché il campo era un po' secco ed era difficile giocare più veloce. Sappiamo che con la tranquillità in ogni momento possiamo fare gol, l'importante è solo non subire reti".