Rrahmani a Sky: "Punti persi pesanti! Ci preoccupano altre gare ogni 3 giorni..."

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato 0-0 con il Parma: "Questi punti persi ultimamente in casa sono pesantissimi. Abbiamo provato a fare di tutto per vincerla. Se non fai gol subito puoi anche perdere questo tipo di partite. Abbiamo dato tutto quello che avevamo. C'era qualche giocatore diverso in campo rispetto alle altre gare.

Abbiamo provato a fare qualcosa di diverso in avanti ma non è bastato. Nel finale quando arrivava la palla sugli esterni avremmo dovuto mettere dei cross in area. Hanno provato gli esterni a fare qualche cross, ma non sono andati a buon fine. E' da qualche partita che non riusciamo a sbloccarci, speriamo di vincere nelle prossime gare.

Tra poco torna la Champions, siete preoccupati? "Viviamo questi momenti normalmente, è da dicembre che stiamo giocando ogni 3 giorni. Possono andare anche male, c'è poco spazio per lavorare in settimana e migliorare. Ci preoccupano queste altre gare in arrivo, ma noi vogliamo sempre dare il massimo in campo".