Rrahmani frena: "Scudetto? E' ancora presto per fare paragoni, siamo appena all'inizio"

Amir Rrahmani parla alla Rai alla fine di Napoli-Monza. Ecco le parole del difensore azzurro: "Le vittorie e i risultati sono merito di tutta la squadra. Abbiamo l'atteggiamento giusto e questo fa la differenza, è vero che lo scorso anno avevamo perso ciò, ma quest'anno lo stiamo ritrovando, così come ritroviamo dei meccanismi come aiutare i compagni, fare movimenti giusti e tanti fattori che ci servono per giocare bene.

In questo poco tempo ci stiamo abituando a stili di gioco e moduli diversi, siamo calciatori professionisti e dobbiamo abituarci a queste cose. Il primato in classifica? E' troppo presto per fare paragoni con la stagione dello Scudetto, dobbiamo ancora affrontare molte squadre forti per capire a che livello stiamo".