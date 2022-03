Rrahmani: "Juve e Atalanta ci sono per lo scudetto, mancano ancora 33 punti"

Il difensore del Napoli, Amir Rrahmani, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal

© foto di TuttoSalernitana.com

Il difensore del Napoli, Amir Rrahmani, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Con la Lazio è arrivata una vittoria importante per la classifica. In questo momento ogni gara ha il suo valore, siamo 3 squadre, forse 4, magari 5, per la vittoria dello scudetto. Sarà dura fino alla fine.

Rientrano anche Juve e Atalanta? Se l'Atalanta vince il recupero avrà gli stessi punti della Juve. Non sono lontane e ci sono 11 partite e 33 punti. Può succedere di tutto".