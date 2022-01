Rrahmani: "Regaliamoci un sogno, ma non pronuncio quella parola. Sono scaramantico"

Intervista a Il Roma per il difensore centrale del Napoli, Amir Rrahmani, uno dei protagonisti della stagione degli azzurri, con una domanda anche su dove può arrivare questa squadra, e una risposta da napoletano acquisito: "Vorrei regalarmi un sono, che poi sarebbe di tutti i tifosi. Ma non mi faccia pronunciare la parola perché qui ho imparato a essere scaramantico. Giochiamo sempre per vincere, quello che succederà non lo sappiamo. Speriamo che accada qualcosa di bello".