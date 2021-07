Ruben Sosa: "Vecino in campo non molla mai. Olivera? Ha fame di vittoria"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ruben Sosa, ex attaccante di Lazio e Inter: “Mi ricordo quando giocai nella Lazio contro il Napoli di Maradona che vinse lo scudetto. In quegli anni c’erano tantissimi campioni in Serie A. Con Riedle siamo ancora come fratelli, eravamo una grande coppia. Il terzo straniero era Thomas Doll, era una Lazio davvero forte.

Vecino? Ha quella 'garra charrua' e non molla mai. Ha vinto lo scudetto con l’Inter dopo l’infortunio. In campo organizza tutta la squadra, ed ha molta voglia di vincere.

Olivera? Lo conosco bene, è quel mancino che manca nella nazionale uruguayana. Ha fame di vincere qualche titolo.

Sono mai stato vicino al Napoli? No, ho tanti amici napoletani però. Il prossimo anno voglio stare un mese a Napoli, voglio conoscere bene la città e stare insieme alla gente”.