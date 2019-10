Rubinho: "Serie A più equilibrata con Inter, Napoli ed Atalanta. Juve? Ha l'obbligo di credere nel triplete"

Rubens Fernando Moedim, in arte Rubinho, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, commentando l'andamento del campionato di Serie A dopo questa prima parte di stagione: "La Serie A è un campionato sempre competitivo e diverso da tutti gli altri, penso che sia il più difficile d'Europa. Il monologo degli ultimi anni da parte della Juventus non deve illudere: vincere in Italia è molto complicato e in questa stagione vedo ancora più equilibrio grazie all'Inter di Conte, al Napoli di Ancelotti, all'Atalanta di Gasperini e a tanti altri progetti interessanti. Juve? Senza alcun dubbio, la Juventus non può non essere la favorita. Lo dicono i suoi campioni, la sua storia, la sua mentalità vincente. I bianconeri possono vincere tutto, hanno l'obbligo di credere nel Triplete".