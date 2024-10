Rullo avverte: "Lecce arriverà col coltello tra i denti per strappare un punto"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Erminio Rullo, ex Napoli e Lecce: "Sto seguendo il Napoli che sta facendo il percorso che ci aspettavamo tutti, forse non subito e in questo modo, ma hanno trovato la quadra giusta. I risultati aiutano, ma il mister è stato bravo a ricompattare l’ambiente. È una squadra che ha grandi margini di miglioramento, ma sappiamo che è un processo che oggi mette davanti a tutto il risultato e i 3 punti, con la fiducia arriverà anche il bel gioco. Lecce può reagire? Decisamente la peggiore sconfitta di sempre in Serie A. Squadra e città affrontano un periodo critico, sicuramente arriverà a Napoli con la volontà di non fare una brutta figura come domenica, arriveranno col coltello tra i denti per strappare un punto. Il Napoli dovrà avere tanta pazienza per sbloccare la partita.

Gotti da esonerare? A volte si dà tutta la colpa agli allenatori e si sollevano i giocatori, ma in campo ci vanno loro. Quella di domenica è una partita a sé che va analizzata. Dal di fuori non è semplice fare una disamina su Gotti, quindi magari si aspetta anche la partita di Napoli per vedere la reazione, vedremo cosa succederà. Napoli al primo posto? A Napoli c’è tanto entusiasmo, anche troppo come dice Conte che prova a mettere acqua sul fuoco. Spinazzola? Secondo me, è stato preso per fare il quinto sia a destra che sinistra, perché la sua dote migliore è quella di spingere. Trovandosi da quarto di difesa, sta avendo qualche difficoltà, ma è un giocatore importante e ben visto da Conte. Siamo coperti in tutti i ruoli, c’è solo da lavorare e trovare continuità".