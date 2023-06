Ruotolo critico: “Napoli avrebbe meritato una festa popolare, quella di ieri non lo è stata"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Sandro Ruotolo, giornalista ed ex Senatore

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Sandro Ruotolo, giornalista ed ex Senatore: "Ho visto la festa da casa, come ho scritto su Facebook, penso che Napoli avrebbe meritato la festa e questa non lo è stata. In tanti la pensano come me, Maurizio e Gaetano: Napoli meritava lo scudetto e quella in scena al Maradona è stata una festa privata. È un dispiacere, la città aveva diritto a festeggiare. Io, Maurizio e Gaetano abbiamo fatto gli spettatori e siamo felici così.

Forti emozioni? Ci siamo emozionati alle lacrime di Quagliarella. Ciclo Napoli? Un imprenditore non punta mai a far perdere la propria squadra. I conti sono in ordine e De Laurentiis ha tutto l’interesse nell’avere una squadra competitiva e vincitrice di titoli".