Ruotolo: "Il Napoli è ad un punto limite, tra i colpevoli ora ci sono anche i tifosi!"

Il giornalista Sandro Ruotolo ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento del Napoli di Gattuso: "Siamo ad un punto limite. Siamo in un momento delicatissimo, dove se fino al cambio allenatore, all'ammutinamento, la mia linea è stata sempre quella di dire che hanno sbagliato tutti, oggi ci metto anche il tifo. Entrare al San Paolo in questo momento, ieri sera eravamo in 31mila, due anni fa al San Paolo con una sfida Napoli-Inter sarebbe stata una bolgia, ieri sembrava un deserto. Io dico che oggi non ci possiamo consentire, mi rivolgo a noi tifosi, di lasciare questa squadra".