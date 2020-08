Russo, ex arbitro: "Per Barcellona-Napoli questo è il mio arbitro favorito"

Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, Carmine Russo, ex arbitro, ha parlato del possibile arbitro che sarà designato per Barcellona-Napoli: "E' una partita talmente importante da meritare un arbitro che abbia una condotta di gara lineare e che dia ampie garanzie tecniche e disciplinari. Ho puntato su tre nomi: uno di esperienza, uno di grande affidabilità e l'altro che potrebbe essere l'outsider. Tra i tre quello con la maggiore esperienza e per me anche il favorito è il turco Cakir. Quest' arbitro ha già diretto agli Europei, ai Mondiali e in una finale di Champions League. Invece l'arbitro outsider potrebbe essere l'inglese Taylor, che quest'anno ha arbitrato cinque partite in Champions tra le quali quelle di Inter e Juve".