“S’è allenato ieri e oggi e ci sono 48 ore”, Conte conferma titolare Olivera?

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa odierna Antonio Conte, a due giorni da Napoli-Roma, si è soffermato anche su Lukaku, McTominay e Olivera. Con le parole su quest'ultimo si potrebbe pensare anche a una riconferma da titolare sulla fascia sinistra, ai danni di Spinazzola:

"Lukaku e McTominay si sono allenati, non c'è alcun problema. Olivera s'è allenato ieri, oggi e c'è anche domani per fare le ultime valutazioni e decidere. Valuteremo chi è tornato con qualche acciacco, ma ci sono ancora 48 ore per smaltire eventualmente un po' di fatica".