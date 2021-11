Sabatini: “Che accoglienza avrà Spalletti? Sicuramente meglio che a Roma”

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato dagli studi di Sport Mediaset del ritorno di Spalletti a San Siro per Inter-Napoli: “C’è tanta curiosità per vedere come sarà accolto, ma credo verrà accolto abbastanza bene. Sicuramente meglio dell'Olimpico. A Roma gli imputano di aver messo fine alla carriera di Totti, a Milano ci sono giocatori all'Inter che hanno vissuto gli anni migliori e sono maturati proprio grazie a lui. Penso che per lui ci sarà un'accoglienza quantomeno affettuosa".