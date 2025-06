Sabatini: "Che colpo De Bruyne! Non conta l'età. Ha intuizioni, fisicità e ottima trasmissione di palla"

vedi letture

“De Bruyne al Napoli è un grande colpo. Il belga è un campione, non c'è bisogno di vedere il palmares per sapere il livello del calciatore qual è. Né conta la sua età. Ha intuizioni, fisicità, ottima trasmissione della palla: è un giocatore molto importante che si aggiunge all'acquisto più importante della scorsa stagione ovvero Mc Tominay. Aver trattenuto Conte – ha detto il dirigente sportivo Walter Sabatini a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - e aver avviato i contatti con De Bruyne significa che il Napoli vuole difendere ed onorare lo scudetto, mantenendo alto il livello di competitività assoluta. Anche l’ex City avrà bisogno di un po' di tempo per integrarsi nel calcio Italiano. Il Napoli ha un pensiero rispettoso di sé stesso, sa di dover onorare la sua storia e quanto fatto quest'anno con Conte. Nella conferma del tecnico c'è l'assoluto messaggio di rispetto nei confronti della propria identità. Ndoye e Beukema sono calciatori fortissimi: Ndoye brucia il campo, cambiando velocità e lasciando il tracciato. Mi colpisce per la sua velocità: quando cambia marcia, si lascia alle spalle l’odore di erba bruciata.

Beukema è un difensore solido, Molto bravo nel contendere e difendere la palla, pregevole anche nell'uscita, ma soprattutto nel togliere il pallone agli avversari: è uno che vince i duelli. Si tratterebbe di due ottimi colpi e quella del Napoli può essere una campagna acquisti spettacolare, se arrivano anche questi due calciatori del Bologna. Per quanto riguarda il caos Nazionale, per me Spalletti se n'è andato da gigante ma questa è una vicenda molto triste, e so quanto dolore ha provocato nel mister che si era tuffato con entusiasmo ed orgoglio nell'impegno con la nazionale, lo stesso orgoglio che purtroppo non hanno avuto i calciatori. E proprio quell’orgoglio che è mancato anche ieri sera, così come contro la Norvegia che ci ha preso a schiaffi inopinatamente. In Italia le dimissioni le danno in pochi, la vicenda di Spalletti è incresciosa, vederlo dopo la partita dal punto di vista letterario è stata l'immagine classica della solitudine. Non se lo merita, è un professionista di assoluto livello.

Ranieri ha rifiutato l'incarico in quanto ha un incarico operativo nella Roma, è stato molto serio, ha fatto delle riflessioni e ritenuto giusto farsi da parte: la Roma non è un hobby, lo assorbirà per tante ore al giorno e la sua scelta conferma la sua serietà, dal momento che gli sarà anche costato rinunciare alla Nazionale. Del resto da Claudio non mi aspettavo un comportamento meno specchiato di questo”.