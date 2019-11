Sabatini contro ADL: "Ritiro è sempre punitivo, si fa solo con motivi seri! E non si annuncia alla radio..."

Sandro Sabatini ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dei temi attuali che coinvolgono diverse squadre: "Il ritiro è sempre punitivo, altrimenti non ci sarebbe come provvedimento. Per parlare e conoscersi ci sono anche altri metodi. Togliere la notte in famiglia è una punizione, ci devono essere dei motivi seri. E poi non si annuncia il ritiro alla radio ma si comunica di persona alla squadra e all'allenatore. La reazione dei giocatori del Napoli è vigorosa ma la comprendo. Spalletti al Napoli? Magari ci andrebbe, ha valutato anche una proposta dalla Cina, ma non vuole regolare soldi all'Inter. A torto o a ragione, non si sente trattato bene da Marotta".