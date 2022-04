Sabatini: "Critico ADL, non si fida di Giuntoli che ha portato a Napoli due ottimi giocatori"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Sandro Sabatini, noto giornalista di Sportmediaset

TuttoNapoli.net

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Sandro Sabatini, noto giornalista di Sportmediaset: “Le interviste di De Laurentiis non so quanto facciano bene. Il riferimento contro la pessima condizione atletica è giusto così come le critiche per il match contro la Fiorentina. Quest’anno il Napoli doveva stare attenta all’Inter, le due partite di Torino l’hanno avvicinata e portata vicino all’Inter. Se uno parla di una squadra bene non ti ringraziano neanche, se parli male arrivano tante critiche. Voi napoletani non siete preparati a prendervela con Inter e Milan (ride, ndr). Zielinski non vede l’ora di andare via. Di Kvaratskhelia ho visto dei video e per me è perfetto e fortissimo. Questa squadra è alla vigilia di una rivoluzione, o ci si fida del DS o si agisce di testa propria. Critico Adl perché non si fida di Giuntoli, che ha portato a Napoli Osimhen e Anguissa come tanti altri. Ha bisogno di cedere ma non toccare gli incedibili come Victor, ho un dubbio sulla cessione di Fabian. Quando finisce un ciclo bisogna fare delle rivoluzioni e rimpiazzare i big, l’importante è chi arriva non chi parte. Prendere come esempio l’Inter che ha rimpiazzato le cessioni investendo 100 milioni”.