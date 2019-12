Sabatini: "Fossi in Ancelotti non andrei all'Everton, l'esonero di Napoli è stato traumatico"

Sandro Sabatini ha commentato a Sportiva il primo tempo di Cagliari-Lazio ed il possibile passaggio di Ancelotti all'Everton: "Fossi in lui non andrei, non puoi rimetterti in pista dopo un esonero traumatico, sofferto e shockante come quello di Napoli. Eventualmente si accorderà con De Laurentiis su ciò che deve ancora avere dalla società azzurra. Evidentemente l'Everton ha fatto delle promesse per gennaio. In ogni caso complimenti al tecnico e alla sua vitalità, mi sorprende molto dopo quello che è successo al Napoli".