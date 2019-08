Sabatini: "Icardi? Ormai manca poco, dopo 100 giorni di trattative potrebbero perderci tutti"

Intervenendo a Radio Sportiva, il giornalista Mediaset Sandro Sabatini ha parlato del caso Icardi: "Questa situazione non si sblocca, è una guerra d'orgoglio. C'è il rischio che escano tutti sconfitti. Ci interroghiamo sul futuro di Icardi da fine maggio. Ci sono tre squadre in ballo: Inter, Napoli e Juve. Può darsi che resti dov'è, perché manca poco alla fine del mercato. Se non è stato fatto niente in 100 giorni...".

"Il mercato del Napoli lo valuto in maniera molto positiva, fossi un tifoso azzurro sarei molto ottimista. Con Manolas, Di Lorenzo e Lozano la squadra migliora. Con James e Icardi fai il salto di qualità. Lozano e gli altri bastano, ma Icardi sarebbe davvero tanta roba. Credo che l'intenzione degli azzurri sia prendere entrambe, ma a 80 milioni scappano tutti gli acquirenti".