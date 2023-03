Sabatini: "Il Napoli sarà finalista Champions, dissi una cosa a Spalletti"

L'ex dirigente della Salernitana Walter Sabatini ha parlato a La Gazzetta dello Sport

L'ex dirigente della Salernitana Walter Sabatini ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Champions? Per me il Napoli sarà una finalista. L’ho detto anche a Spalletti: ha la squadra più europea tra tutte. Mi scoccia solo che debba arrivare in fondo eliminando il Milan.