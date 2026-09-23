Allegri non è in bilico, Romano: "Nessun dubbio per ADL, avanti con Max"

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Massimiliano Allegri non sarebbe a rischio sulla panchina del Napoli, nonostante un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. A riferirlo è Fabrizio Romano attraverso il proprio canale YouTube. Secondo quanto spiegato dal giornalista, il momento vissuto dagli azzurri non può essere considerato particolarmente tranquillo, ma al momento non ci sarebbe alcun pericolo immediato per la posizione dell’allenatore. La società, dunque, non sembrerebbe orientata a prendere decisioni drastiche nell’immediato e continua a lavorare con il tecnico per superare le difficoltà emerse in questa prima parte di stagione.

Allegri-Napoli, focus sugli equilibri dello spogliatoio

Il lavoro dell’allenatore dovrà concentrarsi soprattutto sugli equilibri della squadra e sulle dinamiche interne allo spogliatoio. Sono questi, secondo Romano, alcuni degli aspetti sui quali Allegri sarà chiamato a intervenire per provare a invertire la rotta e ritrovare maggiore continuità nei risultati e nelle prestazioni. L’avvio sotto le attese ha inevitabilmente acceso qualche riflessione nell’ambiente, ma la posizione del tecnico, allo stato attuale, resta salda.