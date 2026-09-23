Pallone d’Oro, Kvara: “Sarei l’uomo più felice del mondo, ma per chi viene dalla Georgia...”

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Kvaratskhelia racconta alla BBC il sogno del Pallone d’Oro e l’orgoglio di rappresentare la Georgia.

Khvicha Kvaratskhelia sogna di conquistare il Pallone d’Oro 2026 dopo la stagione disputata con il Paris Saint-Germain. Per l’ex attaccante del Napoli, il riconoscimento avrebbe un significato che andrebbe ben oltre i successi personali, rappresentando un momento storico per la Georgia. In un’intervista alla BBC, Kvaratskhelia ha raccontato l’emozione di essere tra i candidati al prestigioso premio, la cui cerimonia è prevista per lunedì 26 ottobre a Londra: “Penso che per le grandi nazioni calcistiche sia difficile comprendere ciò che questo rappresenti per un piccolo Paese (come la Georgia). È qualcosa che sembra molto lontano, quasi impossibile. Sono molto orgoglioso di essere uno dei candidati. Essere al fianco di giocatori così straordinari è un privilegio”.

Kvaratskhelia: “Voglio rendere orgogliosi la mia famiglia e il mio Paese”

L’ex azzurro, che con la nazionale georgiana conta 50 presenze e 23 reti, ha spiegato cosa significherebbe per lui conquistare il Pallone d’Oro: “Ovviamente, sarei l'uomo più felice del mondo, perché voglio rendere orgogliosi la mia famiglia e il mio Paese”. Kvara ha però ribadito di voler mantenere lo stesso atteggiamento indipendentemente dall’esito della premiazione: “Sono molto fiero di ciò che ho realizzato nel calcio. Ma voglio continuare su questa strada. Dico sempre che accadrà ciò che Dio vuole. Io continuo semplicemente a lavorare e ad allenarmi. Resto lo stesso, non voglio cambiare nulla. Vedremo cosa succederà”.