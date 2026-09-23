Mazzola, i figli sulla curva della Juve: “Episodio spiacevole, papà avrebbe riso e fatto le corna"

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I figli di Sandro Mazzola ringraziano il mondo del calcio e commentano l’episodio di Juventus-Atalanta.

I quattro figli di Sandro Mazzola, Ilaria, Valentina, Sandro e Paolo, attraverso le pagine de La Gazzetta dello Sport hanno ringraziato quanti hanno ricordato e omaggiato il padre, scomparso all’età di 83 anni. Ripensando al giorno del funerale, hanno raccontato: “È stata una giornata dolorosa, ma anche capace di regalarci un ricordo bello e indimenticabile perché abbiamo visto quanto rispetto trasversale ci fosse per nostro padre”. Un affetto arrivato non soltanto dal mondo dell’Inter: “Siamo colpiti non soltanto dall’affetto di chi è legato all’Inter, la squadra della sua vita, ma anche da quello di tanti avversari e società che per anni sono state grandi rivali, come la Juventus e il Milan. Li ringraziamo davvero perché Sandro Mazzola è davvero nel cuore di tutti”.

Il minuto di silenzio e la reazione della curva della Juventus

I figli di Mazzola hanno commentato anche quanto accaduto in occasione di Juventus-Atalanta, quando la curva bianconera ha dato le spalle al campo durante il minuto di silenzio. Senza alimentare ulteriori polemiche, hanno ricordato con ironia quale sarebbe stata probabilmente la reazione del padre: “È stato un episodio spiacevole, è più divertente immaginare come avrebbe reagito papà: si sarebbe fatto una grande risata, avrebbe acceso un sigaro e di certo avrebbe pure fatto le corna”. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al mondo granata e al presidente Cairo: “Per noi quella granata resterà sempre una squadra unica e così un grazie speciale va al presidente Cairo”.