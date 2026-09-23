ADL ricorda: “Provai a prendere il Napoli con un assegno da 120 miliardi, Ferlaino mi fece causa”

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De Laurentiis racconta il primo tentativo di acquistare il Napoli nel 1999 e il retroscena con Ferlaino.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, intervenuto a Roma in occasione del premio ricevuto dalla stampa estera, ha raccontato le origini della sua idea di entrare nel mondo del calcio, ricordando anche il modello imprenditoriale che portò alla nascita di Fox TV: “Voi dovreste conoscere la figura del creatore della fortuna di Murdoch, perché lo spinse a fare Fox TV. Gli dissero ‘sei pazzo’ perchè c’erano altre televisioni, ma in realtà aveva una Library da 5000 film e ogni anno ne faceva 30 nuovi. Bastava prendesse le partite di baseball, football, basket, mettendole sul canale assieme al cinema”.

De Laurentiis e il primo tentativo di acquistare il Napoli

Il presidente azzurro ha quindi spiegato come quell’esperienza abbia contribuito alla nascita del suo interesse per il Napoli, risalente a diversi anni prima dell’acquisizione del club: “Lui fece così, io conobbi questa figura ai tempi della Paramount a New York, mi dissi: siamo di origini napoletane, faccio il cinema, perché non prendere il Napoli? Lo provai a fare nel 1999 con un assegno da 120 miliardi della BNL, mi beccai una causa dal signor Ferlaino che era presidente, gli avevo distratto la campagna abbonamenti perché i tifosi volevano me”.