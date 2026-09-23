Sky, De Grandis: “McT quello che è mancato di più. Con Alisson e Neres Napoli imprevedibile”

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De Grandis sottolinea l’assenza di McTominay e indica Neres come possibile arma in più per Allegri.

Il giornalista Sky Stefano De Grandis, intervenuto nel corso di Sky Sport 24, ha individuato in Scott McTominay una delle assenze che hanno pesato maggiormente sul rendimento del Napoli: “Quello che è mancato di più è senz’altro McTominay, perché rappresenta un giocatore che fisicamente fa la differenza, può fare gol. In ogni partita, anche in quelle in cui ha giocato male, tu trovi un tiro in porta suo, un pericolo”. Guardando invece alle prossime settimane, De Grandis indica in David Neres un possibile valore aggiunto: “Se invece mi dici, in prospettiva, quale giocatore può aiutare il Napoli come non ha fatto fino adesso, Neres. Perché Neres evidentemente ha avuto una convalescenza lunga dopo l’intervento, però io questa partita l’ho vista: quando è entrato, di nuovo cerca di saltare l’uomo”.

De Grandis: “Con Alisson e Neres il Napoli diventa imprevedibile”

Secondo De Grandis, recuperare pienamente Neres potrebbe consentire ad Allegri di aumentare le soluzioni offensive, anche se il lavoro tattico di Politano resta particolarmente importante: “Io ti dico che, conoscendo Allegri, sarà difficile che, se un’ala è Neres o Alisson Santos, l’altra non sia Politano, perché ti fa il lavoro Politano”. In determinate partite, però, un centrocampo più solido potrebbe permettere al tecnico di schierare contemporaneamente due esterni maggiormente offensivi: “Ma io dico che in alcune squadre, in alcune partite e magari quando hai un centrocampo un po’ più tosto, che ne so, un centrocampo con Gilmour, Lobotka e McTominay, fai finta, tu puoi giocare anche con due ali forti. E secondo me il Napoli diventa imprevedibile se avessi Alisson da una parte, sulla sinistra, e Neres sulla destra”.