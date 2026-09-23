Nuovo stadio, ADL: "Trovati 38 ettari a Napoli Est, avrà 70mila posti e 120 sky-box! Ecco i tempi"

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Nel corso dell'incontro con la stampa estera, in occasione del premio ricevuto a Roma, Aurelio De Laurentiis ha dedicato ampio spazio anche alla questione stadio. Il presidente del Napoli ha confermato il progetto per un nuovo impianto a Napoli Est: "Per la questione stadio, ho una lettera d'intenti firmata un mese fa con la Q8, che a Napoli Est ha individuato 38 ettari. Lì ho progettato uno stadio da 70mila posti, con 120 sky box, ristoranti e tutto il resto. In aggiunta ci sarà un museo interattivo, realizzato con la mia agente di Los Angeles, dove sarà possibile giocare virtualmente una partita con chi si vuole: Maradona, Cavani, Higuain. Per realizzarlo serviranno tempo e milioni di dollari".

De Laurentiis: "Quest'anno al Maradona hanno quasi rotto le tubature dell'irrigazione"

Il patron azzurro ha poi spiegato come immagina il nuovo impianto, escludendo la presenza della pista d'atletica: "La pista d'atletica no, la lasciamo a chi deve fare atletica. Avete visto il nuovo stadio del Real Madrid, con il terreno che scende e la base che viene fuori per permettere di organizzare i concerti senza rovinare il campo? Ogni estate, quando il Comune organizza i concerti al Maradona, io devo rifare il terreno di gioco e quest'anno mi hanno quasi rotto anche le tubature dell'irrigazione. Poi continuiamo a convivere. Mi viene da ridere quando il Comune sostiene che paghiamo 900mila euro all'anno. Noi, tra una cosa e l'altra, arriviamo a circa due milioni all'anno e possiamo utilizzare lo stadio soltanto il giorno della partita. Il giorno successivo dobbiamo riconsegnarlo completamente pulito".

De Laurentiis: "Il Maradona va abbatuto"

De Laurentiis ha infine bocciato l'ipotesi di investire 200 milioni di euro sull'attuale impianto: "Il museo dedicato a Maradona lo realizzerò nel nuovo stadio. Altrimenti è come il sindaco che vuole intervenire sullo stadio sperando che tra un anno diventi un monumento e non possa più essere abbattuto. Quello stadio, invece, andrebbe demolito, trovando un accordo con le soprintendenze. La Regione vuole investire 150 milioni e il Comune altri 50: con 200 milioni al Maradona gli fai appena una carezza. Dopo ventidue anni in cui gioco in quello stadio, che ho definito più volte un cesso, posso dire tranquillamente che 200 milioni servono a poco. Loro vogliono divertirsi? Vogliono fare casino? Lo facciano. Io l'ho detto chiaramente: continuerò a giocare da loro finché non avrò costruito il nuovo stadio. Non ci metterò una vita, serviranno 24 mesi. E sarà uno stadio finanziato completamente da me. Una volta realizzato il nuovo impianto, quello attuale viene abbattuto. E poi cosa ci fate lì, un'urbanizzazione? Non ci sono parcheggi e c'è la facoltà di Ingegneria. Quando si gioca a calcio, la facoltà va in sofferenza. Eppure il sindaco è stato rettore della Federico II, non è certo un illustre sconosciuto".