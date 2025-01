Sabatini non ha dubbi: "Napoli come la prima Juve di Conte, vincerà lo Scudetto"

Walter Sabatini, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La scena di questo organico si illumina da sola, il Napoli resta una squadra competitiva anche senza Kvaratskhelia. C’è Neres che è un uomo in più, ha una caratura tutta ancora da scoprire, ma fin qui ha fatto vedere i suoi numeri e quindi si può stare tranquilli. Poi gli azzurri hanno anche altri calciatori, il Napoli è una squadra che ha preso la sua strada perché è difficile da battere. Conte ha trasferito ai ragazzi mentalità ed orgoglio, dimostra di essere una grande squadra e quindi sta confermandosi ad alto livello. Con il georgiano ha fatto un incasso importante, e se si individua un calciatore forte e all’altezza allora lo vai a sostituire, altrimenti stai già bene così. Garnacho? Bisogna capire se è un ragazzo che può avere la caratura sufficiente per rimpiangere Kvaratskhelia. Lui è tecnico e svelto, ma non so quanto potrebbe incidere nel campionato italiano. Non è reduce da una stagione trionfale, e non credo che il Napoli sia fermo ad un solo obiettivo ma a più profili.

Napoli-Juventus? Conte fa bene a sottolineare la forza dei bianconeri, ma al tempo stesso pure se gli avversari sono imbattuti non sono imbattibili. Il Napoli dovrà fare una gara accorta e non sbilanciarsi troppo. Sarà una gara combattuta. La Juventus non viene da un gran momento, ma la differenza tra una vittoria ed un pareggio a volte è soltanto una conclusione in più, quindi Conte fa bene a non sottovalutare questo impegno. Il Napoli difficilmente perde gli equilibri, è una squadra solida che sa quello che vuole e deve fare. Difficile immaginarsi che “l’armata Brancaleone” dell’anno scorso potesse ottenere quest’anno questi risultati. Io sono simpatizzate del Napoli e per me quest’anno il Napoli è forte e, scongiuri a parte, io credo che il Napoli vincerà lo scudetto. Gli azzurri sono una squadra quadrata e determinata, ha delle qualità ed una disciplina straordinarie. Si vede la mano di Conte, li ha trasformati in una squadra da scudetto come fece la prima volta con la Juventus”.