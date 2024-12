Sabatini scettico su Politano: “Se è così forte perché Spalletti non lo chiama?"

Sandro Sabatini, giornalista, commenta la stagione del Napoli e le ultime scelte di Conte a Pressing: "Ma non capisco perché Politano non sia in nazionale se è così forte come dite. Spalletti l’ha spiegato? Ed io non l’ho capito allora… Se Politano è il migliore del Napoli e poi non va in nazionale, i conti non tornano. Atalanta? Non le chiamerei partite sporche, Carnesecchi ha fatto il fenomeno, punto, questo è”.