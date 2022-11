Sabatini: "Se Pogba torna ai suoi livelli, la Juve per lo Scudetto c'è. Che invidia per Kvara!"

"Il Napoli da subito mi è sembrata una squadra con sincronie straordinarie".

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’ex ds dell’Inter Walter Sabatini è intervenuto in collegamento con 'Sky Calcio Show', parlando della costruzione della formazione tipo del Mondiale 2022. Nell’occasione il dirigente parla così del suo modo di costruire le squadre, spendendo parole importanti per Edin Dzeko: “Io sono abituato a fare un calcio non con tanti soldi, ma con i fondi di magazzino - ha assicurato -. Non ho mai preso un giocatore spendendo più di 15mln. Solamente per Dzeko ho raggiunto quella cifra”.