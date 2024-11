Sabatini su Kvara: "Ha fatto alla grande solo i primi mesi, perché non lo conoscevano"

Sandro Sabatini, giornalista, sul canale Mondopengwin ha parlato di alcuni temi riguardanti il Napoli. Di seguito le sue parole: "Rigore arbitrale in Inter-Napoli? Voi dimenticate una cosa: l'episodio il Var l'ha giudicato, quindi hai voglia Conte a dire vedere l'episodio, chiaro, netto...

Sbaglia, sbaglia secondo me, però dice: 'Cerca di prendere posizione ma gli prende il piede. Check completato, rigore confermato, APP pulita'. Su Kvara? Kvaratskhelia dicevano il nuovo Maradona... Però vi posso dare una spiegazione tecnica? Lui ha fatto grandissimo il girone d'andata, appena arrivato quando non lo conoscevano e non ci avevano mai giocato".