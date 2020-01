Sabatini su Sarri: "Non ha portato niente! Tridente? Diverso schierarlo col Cagliari o col Napoli"

Sandro Sabatini, giornalista di Sportmediaset, ha risposto alle domande degli ascoltatori nel Microfono Aperto di Radio Sportiva, soffermandosi anche sulla Juventus dopo la sconfitta di ieri al San Paolo contro il Napoli: "Credo che la Juventus abbia dei problemi tattici che non vogliono essere visti. Il tridente va provato, Sarri fa bene a crederci ma Dybala rende di più quando non c'è Ronaldo: un conto è schierarlo col Cagliari, un conto col Napoli. Dopo più di un girone si può dire che Sarri non ha portato nulla di quello che i tifosi più ottimisti speravano. La Juventus ha preso De Ligt, Ramsey, Rabiot e ripreso Higuain, non mi sembra che Sarri si possa lamentare di questo mercato, o altrimenti che mercato avrebbe voluto Sarri? Un po' di intensità alla Juventus manca, fino all'anno scorso la squadra soffocava l'avversario per almeno venti minuti, poi gestiva, mentre quest'anno soffre troppo, prende un gol a partita e la gestione non c'è mai stata"