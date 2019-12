Sacchi: "Ad Ancelotti avrei detto di non andare al Napoli dopo il capolavoro di Sarri"

La leggenda del Milan Arrigo Sacchi, intervistato da TMW Radio nel corso della puntata odierna di "Maracanà", ha ricordato i suoi trionfi sulla panchina rossonera in occasione della festa per i 120 anni del club, oltre a commentare l'attualità del calcio italiano. Sul Napoli si è così espresso:

"Ancelotti? Le responsabilità le abbiamo tutti, così come gli errori li commettiamo. Quando è andato al Napoli è stata la prima volta in carriera che sceglieva una nuova avventura senza chiedermi nulla. E ha fatto bene perché gli avrei detto di non andarci. Un motivo su tutti perché Sarri al San Paolo aveva fatto un capolavoro che in pochi di noi hanno capito a pieno".