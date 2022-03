Sacchi: "Deludenti Insigne e Politano. Il Napoli non è abituato a vincere, la storia conta"

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha commentato il ko del Napoli sulle colonne de La Gazzetta dello Sport

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha commentato il ko del Napoli sulle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Le prestazioni piuttosto deludenti dei due esterni, Insigne e Politano, hanno condizionato lo sviluppo della manovra. E anche Zielinski ha fatto poco. Va però aggiunto che il Milan ha difesa in modo quasi perfetto. Un ottimo filtro dei centrocampisti, così che i difensori potessero affrontare con maggiore tranquillità gli avversari. La soluzione del Napoli, alla fine, è quasi sempre stata il passaggio, corto o lungo, a Osimhen che ha tanto coraggio, è veloce, bravissimo tecnicamente, ma non può mica risolvere tutto da solo. Ci si pensa poco, ma la storia conta parecchio. Il Napoli non è abituato a vincere, non ha dunque quella cultura del successo che è necessaria per arrivare in alto".