Sacchi: "Milan imbarazzante dietro. Ma mi aspettavo un finale diverso"

vedi letture

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi commenta la vittoria del Napoli contro il Milan, una prova convincente soprattutto nel primo tempo con sofferenza finale come l'ex ct dell'Italia evidenzia.

"Non è stato il miglior Napoli della stagione, ma è stato sufficiente per superare un Milan imbarazzante in fase difensiva e restare in corsa per lo scudetto. La squadra di Conte mi è sembrata un po’ imballata, e la cosa ci può stare: sono giovani, lottano come matti su ogni pallone, danno l’anima per inseguire il loro sogno. Conte sta cercando di condurli verso il traguardo chiedendo loro lo sforzo massimo: sa bene, Antonio, che l’Inter è fortissima e non sarà semplice tenere il passo dei nerazzurri. Però lui è un martello, non molla un centimetro all’avversario: vedrete che, nelle prossime partite, il Napoli sarà più brillante. Nella sfida contro il Milan mi aspettavo che, soprattutto nella ripresa, riuscisse a gestire meglio il campo".