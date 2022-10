Sacchi non pone limiti al Napoli: "Se i sorteggi non sono cattivi può fare la semifinale di Champions"

Parla così Arrigo Sacchi, a La Gazzetta dello Sport, in merito al momento del Napoli.

© foto di Giovanni Padovani

Parla così Arrigo Sacchi, a La Gazzetta dello Sport, in merito al momento del Napoli: "Dove può arrivare? Se non cade nella trappola del successo, e mi auguro proprio di no, se tutti restano umili e non smettono di correre, credo che possa fare strada. Chissà, magari pure in semifinale se i sorteggi non saranno troppo cattivi... In ogni caso finora il percorso dei ragazzi di Spalletti è da 10".