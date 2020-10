Sacchi sulla vittoria del Napoli: "L'Atalanta era irriconoscibile, mai visto così la squadra di Gasperini"

Arrigo Sacchi, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato della vittoria del Napoli sull'Atalanta: "Il Napoli di Gattuso batte a mani basse una irriconoscibile Atalanta. Gli azzurri di Rino hanno maramaldeggiato contro un avversario inconsistente. Mai visto negli ultimi anni la squadra di Gasperini in queste condizioni. Un team privo di aggressività, collaborazione e idee. I nerazzurri erano un gruppo sparpagliato per il campo. Non è stato un collettivo né tanto meno una squadra nello spirito e nell’attenzione.